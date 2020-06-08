Кто такие твинки и есть ли отличия от геев?

Лидия Мартынова

В современном мире мало кого можно удивить аббревиатурой ЛГБТ+. Кто-то относится к многочисленным представителям данного сообщества достаточно враждебно, кто-то поддерживает их идеалы, а кто-то старается просто не замечать. Но отрицать факт их существования уже никак не получится.

В данной статье пойдет речь о самой консервативной части культуры секс-меньшинств. Это, так называемые, твинки.

Кто это?

Как ни парадоксально, но представители данного направления часто являются одновременно как предметом насмешек, так и обожания. Данная субкультура является одной из самых многочисленных. Еще несколько лет назад не существовало четкого деления представителей ЛГБТ по всевозможным типажам. Сейчас все изменилось. И огромное сообщество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией стало включать в себя несколько десятков подвидов. Одни, из которых – твинки.

Известно, что слово twink было позаимствовано из британского сленга, и обозначало гомосексуального мужчину, который занимается проституцией. В другой же интерпретации оно обозначает сладкий десерт, пирожное. Впрочем, споры по поводу даты и точного обзначения термина не утихают и по сей день. Твинки – это молодые неопытные геи, которые постоянно пребывают в поиске активного раскрепощенного партнера мужского пола. Кстати, среди них встречаются и люди с бисексуальной ориентацией.

Как выглядит твинк

Принято считать, что именно твинки обладают наиболее привлекательной внешностью. Как правило, это молодые люди в возрасте 17-27 лет, невысокого роста и худощавого телосложения. Стройные, загорелые парни, на которых приятно смотреть. Большую часть своего свободного времени твинки тратят на уход за своим лицом и телом. Отличаются они гладко выбритой кожей и правильными чертами лица. Часто твинки выглядят гораздо моложе своего возраста. Представители данной субкультуры имеют утонченные манеры, совершенно не против того, чтобы о них заботились и всячески опекали. В сексе предпочитают не доминировать, а полностью подчиняться опытному партнеру.

Распространенные заблуждения

Неосведомленные люди склонны полагать, что твинки – это такие приторно-сладкие ребята, которое неустанно жеманничают и строят глазки направо и налево. Однако известны случаи, когда самый настоящим твинком оказывался вполне мужественный мужчина с густой растительностью на теле.

Второе распространенное заблуждение о «сладких» парнях – это то, что они совершенно не осведомлены в вопросах интимных отношений. Но если помнить о том, что твинкам, как правило, не больше 27 лет, то вполне логично, что огромного сексуального опыта они, конечно же, не имеют.

Ну, и еще один миф, который должен быть опровергнут – все твинки выступают исключительно в пассивной роли. А вот и нет! Среди них иногда встречаются как универсалы, так и активы.

А самый распространенный стереотип, связанный с твинками, говорит о том, что именно гомосексуальные мужчины имеют огромную предрасположенность к педофилии. Однако данное утверждение является ошибочным и основано лишь на предрассудках. Хотя и существует негласная поговорка, что твинки существуют для тех, кто без ума от юного привлекательного тела, но боится получить за свои желания уголовную ответственность.

Томас Дейли

Секретный код

Молодые люди заморочились придумали целую систему знаков, которые идентифицируют их в ЛГБТ обществе. С помощью буквенных обозначений легко можно понять, как выглядит тот или иной твинк. «С» — обозначает цвет волос молодого человека, «L» — наличие растительности на теле, «Q» — сексуальные предпочтения.

Как живется твинкам

Не смотря на дословный перевод названия данной субкультуры, сами твинки признаются, что живется им далеко не сладко. Обусловлено это тем, что сами представители сексуальных меньшинств зачастую не воспринимают их серьезно. Принято считать, что сладкие парни годятся лишь для плотских утех, и не обладают высоким интеллектом. Все, на что они способны, это сниматься в рекламных роликах и украшать собою обложки модных журналов. Считается, что именно твинки ради своего финансового благополучия легко соглашаются на отношения с состоятельными немолодыми мужчинами.

Благодаря кукольной внешности к твинкам относятся как к маленьким несмышленым детям, иногда открыто высмеивая их образ. Чем, к слову, очень ранят тонкую душевную организацию представителей данного направления. Поэтому и считается, что из всех представителей ЛГБТ именно твинкам приходится вдвойне тяжелее, ведь они вынуждены бороться с постоянной дискриминацией не только со стороны гетеросексуальных людей, но и своих товарищей по интересам.

Брайан Бойтано

Известные твинки

Среди твинков, совершивших камин-аут, достаточно много медийных личностей. Вот некоторые из них.

Стани Фалконе, ранее известный как Джонатан де Фалько, бельгийский футболист. После завершения футбольной карьеры зарабатывает на жизнь съемками в порнофильмах для геев.Томас Дейли, английский спортсмен, призер Олимпиады.Брайан Бойтано, фигурист из Америки.