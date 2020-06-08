Кто такой бигендер и 7 неудобных вопросов ему

Влада Некрасова

Может ли мужчина одновременно быть женщиной и наоборот? Если речь идет о небинарной личности – то запросто! Давай знакомиться – бигендеры.

Человек, который идентифицирует себя (одновременно или попеременно) мужчиной и женщиной, называется бигендером. Эти люди мыслят посредством личностных категорий, невзирая на половые признаки и роли в обществе. Каждая из характеристик, которая классифицирует тот или иной пол, им претит.

Вопросы бигендеру

Как обращаться к бигендерам?

Бигендеры – эта та категория людей, которая в графе выбора пола с удовольствием бы указала «не хочу определять». Однако к их сожалению данная привилегия касается лишь жителей некоторых западноевропейских стран. Именно там при обращении к бигендеру предпочтительнее говорить «they», то есть они. В Швеции и вовсе отменили деление по родам, и всех обозначают нейтральным родом. В России же, прежде чем начать диалог с бигендером, рекомендовано задать ему вполне логичный (для него) вопрос: «В каком роде я могу к тебе обращаться?» Потому как его гендерная идентичность склонна изменяться.

Бисексуален ли бигендер?

Бигендер совершенно необязательно должен испытывать сексуальное влечение и к мужскому, и к женскому полу. Хотя и такой вариант не может быть исключен.

Хочет ли бигендер сменить пол?

В отличие от трансгендеров, бигендеры умеют жить в гармонии с собственным телом и не стремятся любыми путями сменить свою половую принадлежность. Это объясняется тем, что их самоидентификация постоянно изменяется.

Является ли бигендерность заболеванием?

Специалисты утверждают, что в случае, если бигендер не испытывает дискомфорта, сохраняет дееспособность, а его идентификация не приносит ему существенных психологических и физических проблем, то данное состояние нельзя считать диагнозом.

Рейн Дав

Существуют ли временные рамки?

Бигендеров часто спрашивают о том, как долго они могут ощущать себя женщиной? А мужчиной? На самом деле все достаточно индивидуально. Некоторые люди в течение суток успевают несколько раз идентифицировать себя с обоими полами. Другие же годами могут играть роль одного, а затем молниеносно переключаться на другого.

Легко ли узнать бигендера в толпе прохожих?

Как правило, бигендерные люди предпочитают стиль «унисекс» и их всегда легко спутать с представителями различных ориентаций. Поэтому, встретив девушку с короткой стрижкой, одетую в брючный костюм, никогда нельзя утверждать с полной уверенностью, что перед тобой бигендер.

Могут ли бигендеры иметь детей.

Если у них возникнет такое желание – то почему нет. Они вполне могут зачать, выносить и родить собственного ребенка. Однако обывателей чаще всего интересует другой вопрос: «Как своего бигендерного родителя должен будет называть ребенок?» И четкого ответа на него не даст ни один бигендер. Вероятнее всего, это уже будет обсуждаться в тесном семейном кругу.

История одного бигендера

28-летняя американская модель Рейн Дав добилась ошеломляющей популярности именно благодаря своей бигендерности. С детства Дав подвергалась насмешкам сверстников из-за своей нестандартной внешности – в ней удивительным образом гармонично сочетались как женские, так и мужские черты лица. Однако благодаря поддержке со стороны родителей и упорному труду Рейн удалось выстоять и не сломаться.

В юности Дав успела поработать даже пожарным. В трудовом коллективе ее воспринимали исключительно как мужчину. К слову, и сама Рейн долгое время не могла определиться, в каком обличье чувствует себя комфортнее – мужском или женском.

Позже, пройдя все стадии непринятия себя, модель наконец-то осознала, что далеко не всегда пол имеет значение. Рейн совершенно не возражает, чтобы к ней обращались в любом роде, даже среднем. Девушку это нисколько не задевает. Однажды, попав на кастинг моделей-мужчин, Рейн поняла, что в индустрии моды пришло время что-то менять. И она вполне может справиться с этой задачей. С тех пор ни один модный показ не обходится без бигендера, который в одно мгновение перевоплощается из утонченной девушки в мужественного парня, и наоборот.

Рейн Дав

Совершенно не стесняясь собственного тела (а стоит заметить, что Рейн Дав – обладательница длинных стройных ног и шикарной груди) ей удалось одержать множество побед на модельном поприще. Рейн признается, что ее очень радует тот факт, что глядя на нее, публика перестает верить в общепринятые гендерные стереотипы и начинает осознавать, что истинная красота – бесполая. Что касается личной жизни, то и здесь Рейн преуспела. Бигендерная модель счастлива в отношениях с известной киноактрисой Роуз МакГоуэн.