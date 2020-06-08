Кто такой демигендер: женщина или мужчина?

Влада Некрасова

Все еще считаешь, что можешь легко различить черное от белого, а мужчину от женщины? До сих пор ничего не слышал о гендерной бинарности и продолжаешь считать, что половая идентичность рулит? Понятия не имеешь кто такие демигендеры? Тогда этот материал точно для тебя. Давай разбираться вместе!

На самом деле ты наверняка не раз сталкивался с подобными людьми, просто не знал, кто это на самом деле. Более того, ответим тебе по секрету, они и сами до конца не определились. Они всячески стараются отрицать общепринятые социальные нормы, которые характеризуют их принадлежность к одному из полов. По их внешности невозможно определить сходу кто перед тобой – мужчина или женщина. Ровно, как и по манере поведения и стилю одежды. Они никак не идентифицируют свою половую принадлежность. Они – демигендеры.

С чего все началось

В начале 2001 года появился термин английского происхождения – demi – то есть, половина и gender — пол, который подразумевал под собой человека, в котором прекрасно уживаются, причем на равных условиях, одновременно оба пола. Либо же, как демигендеры говорили сами о себе – третий пол. Однако не стоит путать этих ребят с транссексуалами. Потому как демигендеры активно выступают за отмену общепринятой системы разделения по половому признаку, а транссексуалы стараются лишь максимально приспособиться к этой системе.

Внешние признаки

И здесь возникает вполне закономерный вопрос: «Как же узнать в толпе прохожих демигендера?». С полной уверенностью заявляем – очень легко! Как правило, данные люди обладают настолько яркой и вызывающей внешностью, что не заметить их сможет разве что слепой.

Демигендер-мужчина совершенно спокойно может разгуливать по улице в ярком вызывающем платье. Его походке позавидует любая среднестатистическая женщина, потому как обуты они, как правило, в обувь на огромных шпильках. У него вполне может быть татуаж бровей, век и губ. Длинные пышные ресницы и изумительный маникюр. Женщина-демигендер, напротив, внешне может очень походить на мужчину, носить мешковатые вещи и туго утягивать грудь. Но внешность – это лишь вершина айсберга.

Билли Портер

Поведение

Так как демигендеры выступают за полную отмену каких-либо разделений относительно полового признака, то и ведут они себя в обществе соответствующе. Так, например, демигендеру-мужчине ровным счетом ничего не стоит расплакаться на людях, топнуть ножкой и надуть губы. Но при этом он будет продолжать оставаться любящим мужем и заботливым отцом.

А девушка-демигендер может легко ввязаться в драку с обидчиком мужского пола, но именно в этот момент все равно будет идентифицировать себя как женщину и иметь традиционную сексуальную ориентацию. Демигендеры не собираются навязывать собственным детям модель поведения, которая характера для того или иного полового признака. Другими словами, они совершенно не против, чтобы их ребенок сам решил кто он – мальчик, девочка или человек среднего пола.

Последствия демигендерства

Здесь все достаточно индивидуально, и демигендер – демигендеру рознь. Некоторые из них так и живут всю жизнь, отвоевывая свое место под солнцем и пытаясь докричаться о своем праве оставаться собой, при этом одновременно идентифицируя себя с обоими полами. Другие же решаются на кардинальные меры и все-таки прибегают к услугам хирургов, решая проблему удобным им способом. Третьи и вовсе бесконечно пребывают в депрессивном состоянии, не сумев до конца определиться, какой пол им ближе, и страдают от психических нарушений.

Возрастная категория

Основную часть демигендеров составляют подростки и молодые люди до 27 лет. Психологи, занимающиеся данной проблемой склонны считать, что большинство людей, выступающих за демигендерство, просто бунтари, желающие громко заявить о себе в обществе. И по мере их взросления, самоидентификация по половому признаку рано или поздно произойдет. Однако это будут лишь единицы из тех, кто сейчас так отчаянно борется за бинарные ограничения.

В западноевропейских странах демигендеры чувствуют себя намного комфортнее, нежели их собратья из России. Европейцы более толерантны в этих вопросах и с пониманием относятся к абсолютно любой ориентации, уважая выбор каждого человека на самоопределение.

У нас же каждый седьмой демигендер вынужден скрывать свою принадлежность и взгляды на жизнь даже от самых родных людей. При этом демигендеры-иностранцы редко бывают замечены в вызывающей одежде, они не эпатируют окружающих своими выходками, не стремятся вести себя вызывающе. Эти люди живут своей повседневной жизнью, не стараясь навязать кому-либо собственные убеждения. Единственное их требование – это, чтобы их не идентифицировали ни по какому половому признаку в принципе.