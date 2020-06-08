Любимова: начало съемок – первый шаг к возобновлению работы кинокомпаний

Влада Некрасова

Возобновление съемок в Москве является серьезным шагом на пути к восстановлению нормальной деятельности кинокомпаний, это позволит нагнать сдвинутые из-за эпидемиологической ситуации съемочные календарные планы, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 9 июня театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции, заработают студии звукозаписи и киностудии.

"Мы благодарны такому оперативному решению о возобновлении киносъемочной деятельности в столице. Возможность начать работу съемочных групп здесь, пусть даже с некоторыми ограничениями, - серьезный шаг к восстановлению нормальной деятельности кинокомпаний. Есть много проектов, съемки которых необходимо провести именно в летние месяцы, и возобновление киносъемок позволит постепенно нагонять календарные планы, которые и так уже оказались сдвинуты", – заявила Любимова.

Съемки также возобновились в Подмосковье при условии очного присутствия на площадке не более 50 человек. Как ранее сообщала пресс-служба министерства культуры, Московская областная кинокомиссия получила порядка 30 запросов на кинопроизводство.