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Лунный день сегодня 8 июня 2020 года

Лунный день сегодня 8 июня 2020 года

Лунный календарь — лучший помощник на каждый день. С его помощью вы узнаете, как привлечь удачу и добиться успеха в карьере и личной жизни. Он поможет понять, каким будет настроение Луны в этот понедельник.

Наступает один из самых позитивных понедельников за последние несколько недель. В этот день активными будут финансовые потоки, да и в целом энергия Луны и звезд окажется созидательной. Не стоит сидеть без дела, если хочется преуспеть в любой сфере жизни.


Фаза Луны: первый день недели пройдет под влиянием Козерога и убывающей Луны. Это значит, что 17 лунный день будет идеальным временем для начала новых дел, самоотверженного труда и поиска новых стремлений и целей. Лучшего сочетания звезд и Луны для понедельника и придумать нельзя.

Магнитные бури 8 июня: сегодня обойдется без бурь, поскольку на Солнце в последнее время не было замечено серьезных всплесков энергии.

Что принесет удачу сегодня


домашние дела;
покупки;
усердный труд;
общение с близкими;
крупные сделки.

Что отпугнет успех в этот день


лень;
отсутствие планов;
агрессия и импульсивность.

Домашние дела по лунному календарю

Сегодняшний день стоит провести в делах, которые нет возможности откладывать на потом. Если дома беспорядок, его необходимо как можно скорее устранить. Вечером будет удачное время для бесед, игр, общения с близкими в родных стенах. Также очень полезно будет заниматься работой. Чтобы ваш дом наполнился положительными потоками энергии, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избавиться от предметов, обладающих негативной энергетикой.

Что надеть сегодня

Луна, находясь в созвездии Козерога, лишает людей порывистости. Это очень хорошо, но вместе с тем они могут становиться более вялыми в целом. Из-за этого астрологи советуют надевать одежду зеленого, красного или желтого цветов, поскольку они отлично восстанавливают силы и помогают человеку не теряться в потоке событий.


Сконцентрироваться и усилить внимательность вам помогут такие камни-талисманы, как опал, яшма, нефрит, коралл. Украшения из золота притянут к вам мощную энергию природы. С яркостью и золотыми украшениями не стоит перегибать палку. Стоит разбавлять яркость и необычность черным и темно-серыми цветами.

Финансы и работа в 17 лунный день

Чем сегодня точно нужно и можно заниматься, так это финансовыми делами. Именно они принесут вам больше всего удовлетворения. Очень важно не перекладывать дела на потом, а браться за них сегодня. Можно даже задержаться на работе, взять дела на дом. Большой успех ждет тех, кто работает в домашней обстановке на постоянной основе.


День будет также благоприятным для покупок. Луна в отличном положении для того, чтобы купить что-то дорогостоящее. Удачными будут сделки по недвижимости, покупка автомобиля. Тем, кто хочет порадовать себя новой одеждой, тоже улыбнется удача. Не стоит жалеть денег на то, что заставит вас улыбнуться и полюбить себя.

Любовь и отношения 8 июня

В этот понедельник любовь отойдет на второй план, но если вам захочется посвятить день романтике, то такой вариант допустим. Главное — вовремя закончить дела и сделать так, чтобы они не мешали наслаждаться компанией приятного человека. Любовь поможет забыть о проблемах и сфокусироваться на оптимистичных мыслях.

Всем, у кого есть семья, важно провести вечер вместе с близкими. Нужно выслушать всех, ведь у каждого будет чем поделиться и что рассказать. Полезно будет пообщаться о совместном будущем с детьми и второй половинкой, узнать об их делах и планах. Можно спланировать поездку в отпуск или просто повеселиться как следует.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Стихия Земли бережет людей от перепадов настроения и от упадка сил. В этот день все мы будем под надежной защитой Козерога, который поможет избежать внутренних проблем и недомогания. Главное — не переутомляться слишком сильно.

Внутренние силы идут на убыль вместе с убывающей Луной, но это не значит, что нельзя заниматься энергичными делами и спортом. Просто делать это необходимо с максимальной осторожностью.

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По материалам: dailyhoro.ru

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