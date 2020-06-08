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Маас посетит Израиль и Иорданию

Маас посетит Израиль и Иорданию
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду отправится с визитом в Израиль и Иорданию, на повестке дня ближневосточное урегулирование, заявил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

"В среду министр отправится в поездку в Израиль и Иорданию", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.

Он отметил, что это первая поездка Мааса за пределы Европы с начала пандемии. Поскольку в мае в Израиле к присяге было приведено новое правительство, то это также первая возможность детально обсудить международные и двусторонние стороны "в личном и интенсивном режиме", добавил Бургер. По его словам, Маас встретится с коллегой Габи Ашкенази, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны (альтернативным премьером) Бени Ганцем. Среди тем переговоров - "двусторонние вопросы, региональные темы, в том числе будущее урегулирования на Ближнем Востоке".


Палестины Мухаммедом Штайе "о последних событиях на Ближнем Востоке".
# В мире
По материалам: ria.ru

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