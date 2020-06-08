Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой высшего дипломатического ранга. Соответствующий документ, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

Мария Захарова стала одной из немногих российских женщин-политиков, которым присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Мария Захарова была назначена директором Департамента информации и печати МИД РФ летом 2015 года. В 2017 году она стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса. Кроме того, в мае этого года российский президент вручил ей еще одну высокую награду - Орден Почета.

Являясь официальным представителем российского внешнеполитического ведомства, Мария Захарова всегда оперативно реагировала на недружественные выпады в сторону России, комментировала сложившуюся в мировой политике ситуацию. Многие западные политики побаиваются Захарову за ее хлесткие и саркастические замечания.

В начале мая Захарову начали резко критиковать в Сети. Шквал гневных комментариев был вызван тем, что якобы МИД плохо организовывает вывоз россиян из-за рубежа в условиях коронавирусной пандемии. Кроме того, она имела неосторожность сказать, что многие российские граждане отправляются за границу, не имея на то достаточных средств.

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