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Минюст хотят наделить правом оспаривать региональные законы через суд

Минюст хотят наделить правом оспаривать региональные законы через суд

Министерство юстиции Российской Федерации может получить полномочия обратиться в суд с административным иском о признании нормативно- правового акта субъекта РФ, устава или муниципального акта недействительными. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления во вторник, 9 июня.

Сегодня таким правом обладают граждане и организации, полагающие, что их права нарушены. Кроме того, оспорить через суд тот или иной региональный закон могут президент и правительство Российской Федерации, а также прокурор. На региональном уровне это может сделать законодательный орган или высшее должностное лицо субъекта РФ, на местном уровне — орган местного самоуправления и глава муниципального образования.

Подобная практика необходима для защиты публичных интересов. А в результате этого увеличивается объём судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий. Что, в свою очередь, способствует формированию единого правового пространства, отмечается в пояснительной записке.

На Минюст России же возложено ведение федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Главная цель которого — обеспечение контроля за соответствием региональных законов Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. Минюстом может проводить «сплошные» правовые и антикоррупционные экспертизы документов.  

Однако даже если будет выявлена норма, противоречащая федеральному законодательству, эффективно противостоять этому Минюст не сможет. Поскольку ведомство не обладает достаточным объёмом прав, а его заключения носят рекомендательный характер.

Поэтому авторы законопроекта предлагают наделить Минюст правом обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устава и муниципального акта не действующими полностью либо частично. Это можно будет сделать, если правовая экспертиза покажет, что оспариваемый документ не соответствует иному нормативно-правовому акту, имеющему большую юридическую силу или нарушает права, свободы и законные интересы граждан.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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По материалам: pnp.ru

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