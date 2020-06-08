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Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года

Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года

В соответствии с особенностями проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету, утвержденными приказом Минпросвещения России от 28 апреля 2020 г. № 189, в него вошли выпускники образовательных организаций, завершающие освоение основных образовательных программ среднего общего образования и набравшие проходные баллы для участия в заключительном этапе олимпиады, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для приказа стали протоколы регионального этапа олимпиады, представленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования.

Информацию о включении в списки призеров олимпиады участник может получить в региональном органе управления образованием того субъекта Российской Федерации, в котором он принимал участие в региональном этапе олимпиады.

# Общество
По материалам: edu.ru

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