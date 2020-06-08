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Мэр Нью-Йорка отменил комендантский час: горожане вели себя хорошо

Мэр Нью-Йорка отменил комендантский час: горожане вели себя хорошо

Мэр Нью-Йорка Билл-де Блазио принял решение не продлевать комендантский час в крупнейшем городе США, срок которого истек сегодня, 7 июня. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы отменяем комендантский час, это решение вступает в силу немедленно. Вчера и минувшей ночью население города показало себя с наилучшей стороны», — написал он.

Де Блазио также напомнил, что 8 июня Нью-Йорк приступает к первой фазе отмены санитарно-эпидемиологических мер, введенных из-за эпидемии коронавируса нового типа.

«Мы завтра сделаем первый крупный шаг. Будьте осторожны и заботьтесь друг о друге», — призвал он в своем твите.

ИА Newstes ранее сообщало: по информации телекомпании CNN, ночью с 6 на 7 июня во время демонстраций в Нью-Йорке были задержаны более 10 человек. В ночь с 5-го на 6-е было задержано 40 человек, 5 июня — 270 человек, в ночь на 1 июня — более 700 протестующих.

В США комендантский час был введен примерно в 40 городах США. По данным американских СМИ, он отменен в Лос-Анджелесе и многих населенных пунктах штата Калифорния, а также в Миннеаполисе, Далласе (штат Техас), Денвере (штат Колорадо), Сент-Поле (штат Миннесота) и в Вашингтоне. Комендантский час остается в силе в Буффало, Чикаго (штат Иллинойс), Майами (штат Флорида) и Филадельфии (штат Пенсильвания).

# Политика
По материалам: eadaily.com

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