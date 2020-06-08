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Можно ли заниматься сексом во время карантина?

Можно ли заниматься сексом во время карантина?

Общие рекомендации врачей таковы, что в разгар пандемии стоит избегать тесных физических контактов. Как с незнакомцами, так и с теми людьми, с которыми вы живете под одной крышей.


В то же время врачи понимают, что проконтролировать данную ситуацию невозможно. А потому многие медики делают оговорку – окей, занимайтесь любовью, но только в том случае, если вы и ваша вторая половина соблюдаете все меры предосторожности.

Тема секса во время коронавируса стала поистине животрепещущей. В нашей статье – краткий обзор на всю ныне доступную информацию.

А чем еще заниматься?

Новостной сайт TMZ решил поговорить на эту тему с доктором Мехметом Озом. Разговор проходил в марте, то есть в самый разгар паники и суматохи вокруг COVID-19. Издание поинтересовалось у Оза, мол, а чем парам заниматься сейчас, когда приходится сутками сидеть дома?


«Сексом», – ответил он.

«Лучшее времяпрепровождение на карантине для пар – это секс. Вы продлите себе жизнь, сбросите напряжение… может даже детей сделаете. Это явно куда лучше, чем просто пялиться друг на друга и нервничать», – мудро заключил доктор.

С мнением Оза согласны многие специалисты – пока вы оба соблюдаете режим самоизоляции и не наблюдаете у себя подозрительных симптомов, сексом можно заниматься. Доктор Лорен Стрейхер, основательница и медицинский директор Северо-Западного Медицинского центра по сексуальной медицине и менопаузе, сказала, что хотя COVID-19 – это новый вирус и информация о нем меняется час за часом, в настоящее время у нее нет причин говорить людям воздерживаться от секса с постоянными партнерами.

«Если учесть все, что мы знаем о коронавирусе, становится понятно, что вы скорее заразитесь респираторным, чем половым путем. Если у вас есть близкий человек, с которым вы вместе находитесь дома круглыми сутками, занятия сексом с ним не принесут вам особого вреда и не увеличат риск заражения – вы все равно постоянно находитесь в непосредственной близости друг от друга», – сказала она.

Так передается или нет?

Люди продолжали задаваться вопросом – можно ли заразиться коронавирусом через секс? А поцелуи? А через секс без поцелуев?

Ученые повторяли, что нет никакой информации о том, что вирус передается половым путем. Да, вы можете заразиться им при поцелуе – ровно как и обычной простудой.

В мае появляется новая информация – COVID-19 был обнаружен в сперме мужчин, больных коронавирусом. Но медики призвали не поддаваться панике. «Если вирус был обнаружен в сперме, это не означает, что он обязательно передается половым путем. Единственный способ выяснить это – провести исследование и попытаться идентифицировать его в тканях влагалища или шейки матки после полового контакта», – объясняла Стрейхер. Она также повторяла общепринятые рекомендации – как только у одного из вас появляются подозрительные симптомы, от интимных связей следует отказаться.

Поцелуи – самая опасная сексуальная активность. А вот оральный секс несет в себе куда меньше риска. «Оральные ласки – пожалуй, лучший способ дистанцироваться подальше от чьего-либо лица», – говорила Лорен.

Врачи также призывали не забывать о контрацепции. Но не из-за коронавируса. «Безопасный секс есть безопасный секс. Вы скорее заразитесь ИППП, чем коронавирусом, если забудете о контрацепции. Тем более, если речь идет о новых контактах», – напоминает Лорен.

Можно? Нужно!

Дополнительное время, проведенное вместе (да еще за таким приятным занятием) может укрепить отношения партнеров, их эмоциональную связь. Так считает Дженнифер Литнер – лицензированный семейный и брачный терапевт, сертифицированный сексопатолог. Кроме того, секс может снизить градус напряжения, который буквально зашкаливает на фоне всеобщей паники.

Окситоцин и дофамин благоприятно влияют на ваши отношения с партнером и на вас самих. В итоге вы становитесь еще ближе друг к другу, а тревоги улетучиваются. Сплошные плюсы, короче говоря.

Литнер также предупреждает, что постоянное нахождение бок о бок друг с другом может снижать уровень сексуального желания. Чувство «новизны» отсутствует полностью – те же стены, тот же человек. У партнеров куча времени на то, чтобы пообщаться по душам, но у них нет желания контактировать друг с другом – им просто скучно.

У одиночек возникает другая проблема – отсутствие партнера. Одиночество давит настолько, что вот вы уже тянетесь к телефону, чтобы написать экс-парню или экс-девушке. Не нужно этого делать. «Вам не нужен кто-то еще для того, чтобы насладиться сексом», – напоминает Литнер.

«Самоудовлетворение – отличный способ наладить контакт с самим собой», – говорит она.

Дженнифер также напоминает о том, что контрацепция – то, о чем забывать не следует. Особенно если вы не планируете обзавестись ребенком к концу этого года – началу следующего.

А если партнер не хочет?

В разгар карантина и совместного времяпрепровождения 24/7 у многих пар возникла новая проблема – несовпадение либидо.

Причем проблема эта оказалась весьма распространенной – популярные издания буквально заполонили статьи на тему. В чем же причина такой «эпидемии»?

На самом деле, причин две. На одних вся эту шумиха с коронавирусом не оказала особого влияния, а избыток свободного времени заставил нагулять сексуальный аппетит. В итоге они хотят всего и сразу – секса с прелюдией, секса с экспериментами, просто секса, секстинга и всего, на что хватит фантазии. Другие же напротив так устали от постоянного потока информации, тревог по поводу работы и прочего, что сил у них не хватает буквально ни на что. Это первый вариант.

Вторая причина куда сложнее – у партнеров разные сексуальные темпераменты. И выяснилось это только тогда, когда им пришлось находиться друг с другом 24/7.

Что делать в такой ситуации?

«Снижение либидо может быть вызвано разными причинами – физическими, физиологическими, психологическими и реляционными. От того что вы будете изводить себя, лучше не станет никому. Только хуже», – предупреждает Антониа Холл, психолог и секс-эксперт.

Устройте себе передышку. Пандемия – тяжелое время. И даже если вам кажется, будто всеобщая паника на вас никак не сказалась, вы можете испытывать сильнейший стресс. А стресс – убийца сексуального желания.

Не воспринимайте отказ партнера как предательство и не пытайтесь заставить его заниматься сексом. А если вы находитесь по другую сторону баррикад, объясните любимому человеку, что вы по-прежнему его любите, а отсутствие сексуального желания никак с ним не связано.

Очень важно быть честными друг с другом и воздержаться от обвинений.

Еще один вариант – мастурбация. «Мастурбация – отличный способ избавиться от напряжения, не оказывая давления на партнера с более низким либидо. Честность в отношениях – это очень важно. И если ваш партнер не в настроении, мастурбация – это выход», – говорит Холл.

Кроме того, вы можете попробовать взаимную мастурбацию, если это устраивает обоих партнеров. «Вы можете пригласить партнера посмотреть или присоединиться. Главное – не оказывать никакого давления и отказаться от каких-либо ожиданий от партнера», – предупреждает Холл.

Если собрать всю полученную информацию воедино, то мы получим следующее:


Да, во время карантина можно заниматься сексом.
Если ваш партнер не хочет заниматься сексом, не нужно его обвинять или манипулировать им.
Безопасный секс – приоритет номер один.
Если вы не уделите должного внимания третьему пункту, то к началу следующего года можете стать молодыми родителями.
# Интересное
По материалам: intrigue

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