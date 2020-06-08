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На каких условиях Шри-Ланка возобновит въездной туризм

На каких условиях Шри-Ланка возобновит въездной туризм

Шри-Ланка намерена перезапустить иностранный туризм уже летом. Российские туроператоры рассказали, на каких условиях предполагается этот рестарт, и что сейчас происходит на острове.


ТУРИСТОВ ПОПРОСЯТ ПОДТВЕРДИТЬ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ» ТЕСТ НА «КОВИД»

Власти Шри-Ланки обнародовали предварительные условия возобновления въездного туризма. На первом этапе, который стартует с 1 августа, въезд будет разрешен ограниченному числу посетителей. Туристов пустят в страну только при наличии справки об отсутствии коронавируса и обратного билета. Кроме того, по прибытии им предстоит пройти термометрию и сдать экспресс-тесты на «ковид».

Туристам разрешат селиться только в отелях, которые прошли проверки санитарной безопасности и зарегистрированы в агентстве Управления по развитию туризма Шри-Ланки. 

Власти планируют открыть для туристов отдельные пляжные зоны и популярные места, такие как национальный парк Яла, Удавалаве, бухта Аругам, Тринкомали.

По информации ланкийских СМИ, власти страны надеются в течение 2-3 месяцев «обкатать» условия въезда интуристов, чтобы полноценно войти в сезон, который стартует в ноябре.


ОТЕЛЬЕРЫ ЗАДУМАЛИСЬ О РАННЕМ БРОНИРОВАНИИ

Информацию о том, что на Шри-Ланке начали готовиться к приему иностранных туристов, подтверждают туроператоры. Так, Ольга Затонских, руководитель направления компании ПАКС рассказала, что на 1 августа запланировано открытие международного аэропорта в Коломбо, ведется разработка комплекса мер для обеспечения безопасности туристов во время отдыха, отели готовятся к приему туристов.

По информации директора департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анны Филатовской, пока на острове возобновили работу лишь некоторые объекты размещения: в основном, это гостевые дома. «Большинство отелей сейчас функционируют как карантинные центры, например, Citrus Waskaduwa. Что касается других гостиниц, то на южном побережье Marriott  планирует начать работу в начале июня, Shangrilla Hambantota – 1 июля. Coral Sands будет закрыт предварительно до 1 октября. Отели сети Jetwing открыты и принимают гостей. На восточном побережье отели открыты, однако их загрузка близка к «нулю»: иногда занято всего несколько номеров. В основном, иностранцами, которые остались на острове», - рассказывает она.

По словам Филиппа Обручева-Миронова, руководителя группы субмассовых направлений туроператора «Интурист», ряд ланкийских отельеров серьёзно готовится к новому сезону и даже пытается внедрять раннее бронирование. «Интурист» уже занялся активным контрактингом на зимний сезон 2020-2021 и запросил цены на весну-лето 2021.


ВИЗЫ ПО ПРИБЫТИЮ НЕ БУДЕТ

Участники рынка говорят, что понимания по визовым процедурам пока нет. По предварительным данным, Шри-Ланка не будет выдавать визы по прибытию. Иностранцам придется оформлять электронные визы (ETA). Так властям легче контролировать въездной поток.

Как добавляют представители туроператора ICS Travel Group, возможно, Шри-Ланка будет «открываться» постепенно, разрешая въезд туристам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

По итогам 2019 года турпоток из России на Шри-Ланку вырос на 34,2%, поставив исторический рекорд. В стране побывало более 86 тыс. россиян.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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