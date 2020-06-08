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Настольная игра поможет изучению эвенкийского и эвенского языков

Настольная игра поможет изучению эвенкийского и эвенского языков

Настольная игра «Стойбище» выпущена на пятнадцати диалектах эвенкийского и эвенского языков, сообщает Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Сюжет настольной игры отражает оленеводческую традицию и обычаи эвенков и эвенов. Она предназначена как для освоения национального языка с нуля, так и для развития коммуникативных навыков при наличии определенного уровня владения языком.

Создали игру сотрудник Лаборатории исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Карина Мищенкова и дизайнер Олеся Стеценко. 2020 комплектов игры будут бесплатно переданы в образовательные и социальные учреждения, а также учреждения культуры в местах компактного проживания эвенков и эвенов. Игра поступит в школы, детские сады, дома культуры, клубы, библиотеки, музеи, этноцентры, творческие коллективы, родовые общины и многодетные семьи.

По данным переписи 2010 года, численность эвенков в России составляла 37 843 человека, но лишь 4802 из них владели эвенкийским языком. Для эвенкийского языка характерно большое число диалектов, которые распределены по значительной территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Северные говоры распространены в бассейне Нижней Тунгуски (кроме ее верховья), в верховьях Вилюя, на юге Таймыра, в верховьях Турухана. Южные говоры распространены в бассейне Подкаменной Тунгуски, в верховьях Нижней Тунгуски, в Забайкалье, в верховьях Сыма и Кети. Восточные говоры распространены к востоку от Витима (правого притока Лены) до самого Сахалина. В настоящее время некоторые локальные варианты языка исчезли (учамский и агатский говоры, говор Большого Порога), а некоторые находятся на грани исчезновения (сымский диалект, ванаварский, токминский говоры).

Эвены живут на побережье Охотского моря, а также в прилегающих районах Якутии и Магаданской области. В 2010 году их насчитывалось 21 830 человек, а число владеющих эвенским языком составляло 5656 человек. Эвенкийский и эвенский язык относятся к тунгусо-маньчжурским языкам.

Создатели игры «Стойбище» планируют разработать варианты игры на языках и диалектах других народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: чукотском, корякском, юкагирском, якутском, долганском, ненецком, энецком, нганасанском, хантыйском и коми.

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По материалам: polit.ru

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