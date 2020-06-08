Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

Назван срок появления лекарства от коронавируса в РоссииФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Создатели лекарств для борьбы с коронавирусом подали более 90 заявок на получение патента. Скорее всего, в июле появится препарат, который можно будет использовать в лечении зараженных пациентов. Такой срок в интервью «Российской газете» назвал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

«Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет», — сказал он.

По его словам, на рассмотрении находятся более полусотни изобретений на терапевтические и профилактические средства от COVID-19. Для таких разработок в службе установлен приоритетный порядок рассмотрения, который занимает до двух месяцев вместо пяти-шести. Также имеются заявки на средства дезинфекции и индивидуальной защиты. «Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад», — добавил Ивлиев.

В конце мая Минздрав зарегистрировал первый в России препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» (также известно как «Фавипиравир», произведено производства РФПИ и «ХимРар»). Ранее его применяли при лечении лихорадки Эбола. В российские клиники лекарство поступит 11 июня. Его будут раздавать зараженным бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобиле
Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобиле
Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»
В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
В Сиэттле в толпу протестующих въехал автомобиль, водитель открыл огонь
В Сиэттле в толпу протестующих въехал автомобиль, водитель открыл
Instagram запустил специальную функцию для россиян
Instagram запустил специальную функцию для россиян
Во Львове открываются фитнес-клубы, несмотря на запрет властей
Во Львове открываются фитнес-клубы, несмотря на запрет властей
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,05 доллара за баррель
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,05 доллара за баррель

Топ на сегодня

За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Армения «шагает сквозь ад»: премьер заражен, в медцентрах мест нет
Армения «шагает сквозь ад»: премьер заражен, в медцентрах мест нет
Посол: Вопрос открытия эстонско-российской границы скоро могут решить
Посол: Вопрос открытия эстонско-российской границы скоро могут решить
Владимир Кузьмин вмешался в дискуссию о положении российских артистов
Владимир Кузьмин вмешался в дискуссию о положении российских артистов
Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами
Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами

Еще по теме

Роспатент: Число заявок на патент не увеличивается при росте изобретений в РФ
Лицензирование интеллектуальной собственности могут ввести на стадии заявки
Россиянам бесплатно раздадут лекарство от коронавируса
В Китае начат выпуск первого в мире средства от коронавируса