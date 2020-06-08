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Названы страны с самым доступным газом для населения

Названы страны с самым доступным газом для населения
Казахстан и Люксембург, Россия и Великобритания - эти столь разные страны объединяет то, что их жители могут позволить на свои зарплаты купить больше всего природного газа, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Наименьший объем могут себе позволить купить граждане Молдавии, Болгарии и Сербии.

В 2019 году конъюнктура газового рынка резко ухудшилась. Среднегодовая цена на голландской биржевой площадке TTF снизилась на 43,6% до 160 долларов за тыс. куб. метров, при этом в конце года цена газа составляла около 140 долларов. В 2020 году ситуация не изменилась к лучшему – цены продолжали падать, причем падали еще более стремительно, и в мае они опустились ниже 40 долларов за тыс. куб. метров.

Тем не менее на потребительском рынке в Европе ситуация была неоднозначной. В некоторых странах цены для населения, несмотря на падение биржевых цен, даже выросли. Это объясняется тем, что механизмы ценообразования на биржевом рынке и розничном рынке работают по-разному. При этом очевидно, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. Для оценки доступности голубого топлива для населения экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости был рассчитан объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран в конце 2019 года - начале 2020 года.


Казахстан, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 8,8 тысячи кубометров газа. Зарплаты здесь невысокие, однако, цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге - 44,7 долларов за тысячу кубических метров природного газа.
# Россия
По материалам: ria.ru

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