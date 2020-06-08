Не тронули залы торжеств. Израиль поторопился с ослаблениями по карантину

Алексей Вольцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что из-за подъема заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается в стране, снятие ограничений будет приостановлено. Об этом сообщает argumenti.ru.

"Мы только завершили заседание кабинета по коронавирусу. Заседание было открыто выступлением экспертов, которые показали нам резкий рост случаев заражения. На следующей неделе, возможно, ситуация изменится. Оставили одно исключение – залы торжеств, они будут работать согласно директивам министерства здравоохранения", – сказал Нетаньяху.

До этого в Израиле были сняты последние серьезные ограничения, связанные с COVID-19. Возобновили работу кафе, рестораны, пабы, бары, открылись бассейны.

сообщало, что в ВОЗ попросили москвичей не забывать о "респираторном этикете".