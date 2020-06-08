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Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.

"По итогам торгов пятницы цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до 42,55 доллара за баррель", - сказали в агентстве. При этом в четверг стоимость марки в регионе составляла 39,11 доллара за баррель.

Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.


Бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов бюджета РФ от нефти и газа, когда стоимость энергоносителей на рынке выше установленной цены отсечения, и напротив, при падении цен, допускает расходование накопленных средств на финансирование бюджетных обязательств. Изначально планка отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, но она индексируется каждый год, и в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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