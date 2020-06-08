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Неучтённых в ЕГРН владельцев земельных участков выявят местные власти

Неучтённых в ЕГРН владельцев земельных участков выявят местные власти

Законодатели займутся выявлением правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости.

Сведения о собственниках земельных участков, которые были зарегистрированы ещё до вступления в силу ныне действующего законодательства о регистрации прав на недвижимое имущество, внесут в единый реестр ЕГРН. Это позволит повысить защиту прав собственности владельцев таких объектов недвижимости, полагают авторы соответствующего законопроекта, внесённого в Госдуму.

На следующей неделе Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рассмотрит законопроект, устанавливающий порядок выявления правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости.

В настоящее время в отношении около 25 млн объектов ранее учтённых объектов недвижимости в ЕГРН отсутствуют сведения об их правообладателях.  Так, в правоустанавливающих документах о правообладателях, зарегистрированных, ещё в начале 90-х годов прошлого века нет полной актуальной информации.

Как известно, при отсутствии полной информации о собственнике земельного надела в ЕГРН, сложно проводить сделки с землей, решать вопросы о согласовании местоположения границ земельных участков и прочее.

«В таких случаях как, например, изъятие имущества для государственных и муниципальных нужд, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, налогообложение недвижимости, — отсутствие сведений в ЕГРН о ранее учтённых объектах негативно сказывается на исполнении государственных полномочий и защите имущественных интересов правообладателей недвижимости», — заявляла ранее в СМИ глава Росреестра, заместитель министра экономического развития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, комментируя внесение законопроекта в Госдуму.

Правительство предлагает механизм внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о хозяевах ранее учтённых земельных наделов.  Выявлением собственников, не зарегистрированных в ЕГРН, будут заниматься органы местного самоуправления путём обращения к своим архивам и получения соответствующей информации у других органов публичной власти. Законопроект не повлечет за собой дополнительных финансовых расходов со стороны правообладателей, повысит защиту прав собственности и эффективность налогообложения недвижимого имущества, утверждают авторы инициативы.

Положения законопроекта не отменяют существующий в настоящее время в действующем законодательстве принцип, согласно которому права на объекты недвижимости, возникшие до вступления в силу Закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 21.07.1997 года, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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