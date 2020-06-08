Нынешняя Украина никогда не вернет Донбасс, заявила экс-министр страны

Вадим Карасев

Бывший украинский министр юстиции Елена Лукаш заявила, что Донбасс не вернется в состав современной Украины, пока у власти находятся подобное руководство.

Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда. В Украину, где полностью ограничены все слова и свободы, где их считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться. И власть не делает ничего для того, чтобы прекратились хотя бы боевые действия, — заявила экс-министр.

Лукаш отметила, что в текущем году по данным ЮНИСЕФ на территории Донбасса пострадало вдвое больше детей, чем годом ранее. Кроме того, в регионе разрушены девять школ.

Особо политический деятель подчеркнула, что именно во время правления Владимира Зеленского силы СБУ производят грабежи, насилие, похищения и убийства, о чем свидетельствуют общедоступные отчеты ООН и ОБСЕ. При этом ничего из положений “Минска” или “формулы Штайнмайера” нынешним руководством страны не исполнено.

...власть отмалчивается, а можно что-то сделать для мира, но это не по Сеньке шапка, это не про Зеленского. Ничего он для Донбасса делать не будет. Они продолжают имитировать некие игры в мирный процесс, создавая иллюзию чего-то...Я не жду от Зеленского совершенно ничего, — приводит слова Лукаш РИА Новости.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. После совершенного госпереворота в феврале того же года в стране были самопровозглашены Луганская и Донецкая народные республики. По данным ООН в конфликте погибло порядка 13 тысяч человек.

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