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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию

Два российских дипломата, объявленные чешскими властями персонами нон грата, покинули территорию Чехии 7 июня. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мариана Вернерова.

«Можем подтвердить, что двое российских высланных дипломатов сегодня вечером покинули Чешскую республику», — сказала она.

По информации агентства «Россотрудничество», из Чехии были высланы Андрей Кончаков и Игорь Рыбаков.

Как сообщало ИА Newstes, 5 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ. По его словам, такое решение было принято в связи с историей о якобы перевозке одним из граждан России в Чехию яда рицина. Андрей Бабиш заявил, что сообщение о подготовке российскими спецслужбами покушения на трех чешских муниципальных политиков Праги являлось дезинформацией, вину за распространение которой несут сотрудники посольства РФ, — один из них послал ложное сообщение чешским спецслужбам. Глава кабинета подчеркнул, что инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и вызвал ненужную нагрузку в работе силовых ведомств республики. В ответ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатических сотрудников не отвечает внутренней повестке республики, а отношения с Москвой целенаправленно портятся определенной частью чешской политической элиты.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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