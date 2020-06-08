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Очевидцы рассказали подробности расстрела прохожих из окна в Москве

Очевидцы рассказали подробности расстрела прохожих из окна в МосквеМесто происшествияКадр: РЕН ТВ

Во время стрельбы из окна квартиры на юго-западе Москвы были ранены двое прохожих и росгвардеец. Подробности расстрела очевидцы рассказали РЕН ТВ.

Стрелок вел огонь в течение более чем 15 минут из жилого дома на улице Строителей. Сначала он палил по машинам, потом переключился на людей. Соседи слышали не менее десяти хлопков. Одна из местных жительниц сообщила телеканалу, что сначала подумала, что это петарды, но потом увидела полицейских и скорую.

Первыми пострадавшими стала компания, ожидавшая такси у подъезда. Один из мужчин получил пулю в ногу, женщина — в руку. На крик на улицу из дома выбежала жена раненого. Находившийся с ними Тимур Кокая рассказал журналистам, что помог перетянуть ногу приятеля ремнем. К тому моменту на место уже прибыла полиция. «Мы лежим, полиция в панике бегает нас прикрывает, открывает дверь, говорит: "Давайте быстрее!" Ногу перетянули, полиция затащила его [раненого] сюда, начали вызывать скорую», — уточнил он.

Другая очевидица отметила, что сначала было сложно понять, откуда стреляют. «Мужчина лежал на земле, рядом с ним две женщины, разговор шел о том, откуда стреляют. Они говорят, что сами не поймут», — добавила она.

Злоумышленником оказался 51-летний Дмитрий Павлов, ранее занимавший пост замглавы столичного департамента промышленности и науки. После приезда полиции он прекратил стрельбу, но отказался сдаться. В ходе штурма бывший чиновник пытался отстреливаться и ранил одного росгвардейца в руку. Нападавший также получил ранение и через несколько часов скончался в больнице.

В доме погибшего полицейские нашли ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя. По словам соседей, недавно Павлов развелся с женой после долгого брака, сильно переживал из-за этого. Огонь он вел из охотничьего карабина СКС, созданного на базе армейского самозарядного карабина Симонова. Разрешения на его хранение у россиянина не было.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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