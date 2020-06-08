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Охранник Олега Ляшко на дороге устроил разборки с пистолетом: момент попал на видео

Охранник Олега Ляшко на дороге устроил разборки с пистолетом: момент попал на видео

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве на улице Академика Заболотного во время дорожного инцидента мужчина, похожий на охранника Олега Ляшко, угрожал другому водителю пистолетом.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня. Машины двигались по улице академика Заболотного. На отрезке парк «Феофания» — «Арт Молл» охранник Ляшко посчитал, что его не хотят пропускать во второй полосе движения, пишет Alise Kool.

«В результате, данный неизвестный, обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто», — пишет женщина, отмечая, что «обиженный» водитель захотел их «наказать».

Резко затормозив, он создал аварийную ситуацию. Кроме этого, решил попугать людей своим пистолетом.

«Благодаря социальным сетям удалось установить личность данного человека на видео, им оказался Евгений Стипанюк», — говорится в посте Alise Kool.


Напомним, этот охранник-помощник Олега Ляшко запомнился тем, что снимал на видео драку Ляшко с народным депутатом Андреем Герусом. Суд отпустил его под личное поручительство народных депутатов Алексея Кучеренко и Михаила Волынца. Тогда же на поруки Виктории Сюмар и Михаила Волынца был отпущен и сам Ляшко.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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