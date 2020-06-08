Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики

Влада Некрасова

При длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки. Об этом в беседе с порталом "Ura.ru" заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

По его словам, у всех на руках есть своя микрофлора, которая выполняет защитную функцию. Однако при использовании дезинфектантов как средства неспецифической профилактики погибают не только вирусы и бактерии, но и сама микрофлора.

"Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках", — пояснил Онищенко.

Кроме того, бактерии умеют адаптироваться к санитайзерам, подчеркивает он.