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Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Более 80% новых выявленных с коронавирусом в Москве младше 65 лет, 6% среди них - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"В столице подтвержден 2001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 197 018 случаев коронавируса. 44,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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