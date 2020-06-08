Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

Лидия Мартынова

Более 80% новых выявленных с коронавирусом в Москве младше 65 лет, 6% среди них - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"В столице подтвержден 2001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 197 018 случаев коронавируса. 44,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.