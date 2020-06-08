Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июняФото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру субботы, 8 июня, превысило 7 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 7 009 065 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 126,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 402 730 пациентов, 3,14 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,942 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (691,7 тысячи человек), Россия (467 тысяч) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (287,6 тысячи), а также впервые оказавшаяся в рейтинге Индия (257,4 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 110 514 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8984 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 467 073 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 221 тысячи человек, 5528 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 12,3 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила расследование
Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила
Битва платьев: Лейтон Мистер против Кейт Миддлтон
Битва платьев: Лейтон Мистер против Кейт Миддлтон
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня
Как общаться с домовым, чтобы он приносил удачу
Как общаться с домовым, чтобы он приносил удачу
В еще одном российском регионе смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
В еще одном российском регионе смягчили введенные из-за коронавируса
Провокации у границы как предлог для создания военной базы США в Грузии
Провокации у границы как предлог для создания военной базы США
Первый фильм Вигго Мортенсена получил фестивальное признание
Первый фильм Вигго Мортенсена получил фестивальное признание
Названы наиболее уязвимые к последствиям пандемии коронавируса профессии
Названы наиболее уязвимые к последствиям пандемии коронавируса
В Гондурасе продлили комендантский час до 14 июня
В Гондурасе продлили комендантский час до 14 июня
США готовы вступить в конфликт с Китаем ради свободы Гонконга
США готовы вступить в конфликт с Китаем ради свободы Гонконга
Продюсер «Брата 2» прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Продюсер «Брата 2» прокомментировал кадры протестов в США вместо
В США школьник за уборку улицы после протестов получил в подарок Mustang и стипендию в колледже
В США школьник за уборку улицы после протестов получил в подарок

Топ на сегодня

За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в США
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч

Еще по теме

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 мая