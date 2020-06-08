Парадоксы Луны: как женская покровительница влияет на мужчин

Вадим Карасев

Луна — покровительница женщин. Но астрологи считают, что на мужчин Луна влияет не меньше, зачастую существенно меняя их жизнь. Подсказки астрологов помогут подстроиться под лунные ритмы и привлечь удачу.

В далеком прошлом люди поклонялись Солнцу и Луне — двум великим первоисточникам силы и процветания. Солнце — это свет, тепло, светлая сила, направленная во внешний мир, отражение мужской энергии. Луна — изменчивая, темная, загадочная сила, обращенная вовнутрь, отражение женской природы. Мир, как тогда, так и сейчас, рассматривается как две части единого целого — женское и мужское начало существуют рядом и дополняют друг друга. Чтобы лучше понять себя и раскрыть как мужчину, важно узнать о влиянии Луны. Она является мощным источником силы для каждого мужчины. Как призвать ее на помощь, рассказывают эксперты сайта dailyhoro.ru.

Общие сведения о Луне: парадоксы и влияние

Луна является вторым по значимости небесным покровителем в гороскопе. Если Солнце — первый покровитель, который олицетворяет мужское начало, то Луна является его дополнением и архетипом женской энергии. Солнце представляет дух, Луна — душу, принимающую и хранящую энергию духа. Солнце дает мотив, а Луна помогает его исполнить.

Ночное светило отражает подсознание людей, их восприимчивость, чувства, эмоции. Она считается вместилищем, придающим форму солнечной энергии. Она хранит память человека, его опыт, надежды, страхи и сомнения. Луна ответственна за память души, куда входит не только опыт, полученный в этой жизни, но и воспоминания о прошлых жизнях.

Астрологи сообщают, что энергия Солнца не проявляется автоматически. Напротив, большинство людей (как мужчины, так и женщины) живут под влиянием Луны. Благодаря Луне человек запоминает свои установки, создает привычки и позволяет некоторым событиям происходить отчасти на автопилоте. Например, без влияния Луны каждый раз, садясь за руль автомобиля, человеку приходилось бы заново учиться им управлять. Луна же позволяет быстро справляться с обыденными делами. Если Солнце несет мужскую энергию постоянства в жизнь, то Луна наделяет ее женской природой, принося своим влиянием постоянные перемены, рост и развитие.

Влияние Луны на мужчин

Луна считается покровительницей женщин, но она также влияет и на мужчин. Все люди переживают Новолуние и Полнолуние одновременно с Луной. Женщины пользуются лунным календарем для обретения сил и раскрытия интуиции. Мужчины также могут ориентироваться по Луне, которая поможет им лучше понять себя и найти путь своего предназначения.

Фаза Новолуния — период, когда люди сосредоточены на внутреннем мире. Это время «темной» Луны, которое отлично подходит для постановки планов, рождения новых идей, создания новых ориентиров. Период Новолуния усиливает интуицию, скрытые способности и интеллектуальные качества. В этот период мужчины менее энергичны.

Фаза Полнолуния — полная противоположность Новолунию. По мере того, как растет лунный диск, увеличиваются и наши желания, а вместе с ними приходит необходимость открыться миру и стать лучше.

Луна оказывает влияние на мужчин во многих моментах. Когда Луна переходит из одного Знака в другой или образует аспекты с другими планетами, она оказывает мощное воздействие. Например, пребывая в Знаках Огня, Луна дарует мужчинам сильные инстинкты и раскрывает их потенциал. Влияние Луны в водных Знаках настраивает представителей сильного пола на поиски гармонии, необходимость подарить свою заботу любимым людям и получить поддержку взамен. Знаки Земли обостряют у мужчин чувствительность. Воздушная Луна усиливает интеллект, способствует духовному и личностному росту.

Для мужчин Луна — направляющий маяк, который управляет их страстями и желаниями. Как женщины, так и мужчины могут прибегать к помощи Луны для духовного роста и улучшения своей жизни, использовать подъем сил и воодушевление для достижения целей.