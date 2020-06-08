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Патрушев проведет совещание по безопасности в регионах СЗФО

Патрушев проведет совещание по безопасности в регионах СЗФО
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Мероприятие состоится в режиме видеосвязи. В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных министерств и ведомств, отмечается в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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