Патрушев проведет совещание по безопасности в регионах СЗФО
Сегодня, 18:56 Влада Некрасова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
Мероприятие состоится в режиме видеосвязи. В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных министерств и ведомств, отмечается в сообщении.
По материалам: ria.ru