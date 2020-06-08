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Первый фильм Вигго Мортенсена получил фестивальное признание

Первый фильм Вигго Мортенсена получил фестивальное признание
. Первый фильм Вигго Мортенсена, известного по роли Арагорна в трилогии "Властелин колец", хорошо принимают на фестивалях, сообщает Premiere.fr.

"Падение" вошло в список 56 картин, отобранных Каннским жюри, и уже осенью его начнут показывать в кинотеатрах по всему миру. Про дату выхода в России пока ничего не известно.

Мировая премьера ленты состоялась в конце января 2020 года на фестивале "Сандэнс" в штате Юта. Это режиссерский дебют актера, художника и фотографа Вигго Мортенсена, которого дважды номинировали на премию "Оскар" за "Зеленую книгу" и "Капитану Фантастик".


рассказал Мортенсен в интервью изданию Deadline после премьеры фильма на фестивале "Сандэнс".
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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