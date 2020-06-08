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Первый канал заменил титры «Брата 2» протестами в США под песню «Гудбай,Америка»

Первый канал заменил титры «Брата 2» протестами в США под песню «Гудбай,Америка»Кадр: фильм «Брат 2»

Первый канал в воскресенье, 7 июня, показал фильм «Брат 2» Алексея Балабанова. Финальные титры кинокартины были заменены на видео с акций протестов в США. Фрагмент доступен на YouTube.

Кадры беспорядков транслировались под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус». Первый канал показал видео, в котором участники беспорядков в США громят витрины и переворачивают автомобили, а сотрудники правоохранительных органов въезжают в толпу и избивают митингующих.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли 11 человек.

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По материалам: lenta.ru

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