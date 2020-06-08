Песков рассказал, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений

Анастасия Иванова

Вопрос снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, относится к полномочиям мэра, которые реализуются в координации со штабом кабмина, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, согласовал ли мэр Москвы Сергей Собянин с президентом свои планы по снятию ограничений с 9 июня."Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства", - сказал Песков.