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Полиция Миннеаполиса будет расформирована после убийства Джорджа Флойда

Полиция Миннеаполиса будет расформирована после убийства Джорджа Флойда
Полиция Миннеаполиса в США будет расформирована после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в результате действий полицейского при задержании.

Об этом сообщает AFP news agency.

Местные власти обещают, что в городе будет установлена новая модель общественной безопасности.
"Мы взяли на себя обязательство ликвидировать полицейскую деятельность в том виде, в котором мы ее знаем в городе Миннеаполис, и восстановить вместе с нашим сообществом новую модель общественной безопасности", - говорится в сообщении местных чиновников.

Напомним, что 25 мая умер афроамериканец Джордж Флойд в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время ареста полицейский прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд говорил, что задыхается. Это событие спровоцировало волну протестов в США.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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