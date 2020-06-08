Польша прервала неприлично долгую паузу о «ядерной рокировке» с ФРГ

Влада Некрасова

Варшава прервала неприлично долгую паузу по поводу предложения США разместить на территории Польши ядерное оружие, передислоцированное из Германии.

Накануне шеф Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского телевидения заявил, что такой вопрос в настоящее время не обсуждается.

«Польша поддерживает программу сдерживания НАТО, в том числе ядерную, однако вопрос о размещении ядерного оружия (на территории Польши) в настоящее время не обсуждается», — заявил Солох.

При этом шеф спецслужбы подчеркнул, что «мы заинтересованы в том, чтобы американцы находились на восточном фланге».

ИА Newstes напоминает, что 15 мая 2020 года посол США в Польше Джорджетт Мосбахер выступила с провокационной инициативой, написав в «Твиттере» на польском языке:

«Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь».

Почти месяц польская элита никак не комментировала заявление Мосбахер. По мнению ряда аналитиков, молчание как правящих, так и оппозиционных польских политиков говорило лишь об одном: о полной растерянности и несогласии с таким решением, которое поставило бы Польшу под удар. Ведь в случае размещения в Польше ядерного оружия, ВКС России однозначно будет вынуждена передислоцировать своё вооружение на эту страну, а значит, Польша сама станет виновата в эскалации конфликта.