Польша прервала неприлично долгую паузу о «ядерной рокировке» с ФРГ
Варшава прервала неприлично долгую паузу по поводу предложения США разместить на территории Польши ядерное оружие, передислоцированное из Германии.
Накануне шеф Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского телевидения заявил, что такой вопрос в настоящее время не обсуждается.
При этом шеф спецслужбы подчеркнул, что «мы заинтересованы в том, чтобы американцы находились на восточном фланге».
ИА Newstes напоминает, что 15 мая 2020 года посол США в Польше Джорджетт Мосбахер выступила с провокационной инициативой, написав в «Твиттере» на польском языке:
Почти месяц польская элита никак не комментировала заявление Мосбахер. По мнению ряда аналитиков, молчание как правящих, так и оппозиционных польских политиков говорило лишь об одном: о полной растерянности и несогласии с таким решением, которое поставило бы Польшу под удар. Ведь в случае размещения в Польше ядерного оружия, ВКС России однозначно будет вынуждена передислоцировать своё вооружение на эту страну, а значит, Польша сама станет виновата в эскалации конфликта.