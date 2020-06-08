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Повышенные пособия по безработице будут выплачивать до октября

Повышенные пособия по безработице будут выплачивать до октября

Президент России Владимир Путин распорядился выплачивать повышенные пособия по безработице еще три месяца. Вплоть до октября размер выплаты будет равен размеру МРОТ, то есть 12 130 руб. Не изменится сумма минимального размера выплаты для безработных и составит 4 500 рублей, пишет «Коммерсант».

Чуть раньше президент станы заявлял, что на пособие могут претендовать все, кто лишился работы с началом пандемии коронавируса после 1 марта. Люди, вставшие на учет в службу занятости с апреля по июнь, получат 12 130 руб в регионах и 19 500 в Москве и Московской области. Помимо пособия всем гражданам, лишившимся работы, выплачивают по 3000 руб на каждого ребенка до 18 лет.

Напомним, что только по официальным данным безработица в стране увеличилась до 4,5 миллионов человек. По сведениям Росстата, число безработных за последний месяц выросло более, чем на 800 тыс человек.

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По материалам: u-f.ru

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