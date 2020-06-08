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Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня
На Twitch появились баннеры презентации игр для PlayStation 5 с новой датой — 11 июня в 23:00 по Киеву.
Пока Sony официально не подтвердила дату, но маловероятно, что она начала бы рекламировать мероприятие на Twitch без уверенности.
Изначально мероприятие должно было пройти на прошлой неделе, 4 числа, однако его отложили из-за беспорядков в США из-за полицейского произвола на фоне убийства Джорджа Флойда.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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