Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня
Вчера, 23:35 Алексей Вольцев
На Twitch появились баннеры презентации игр для PlayStation 5 с новой датой — 11 июня в 23:00 по Киеву.
Пока Sony официально не подтвердила дату, но маловероятно, что она начала бы рекламировать мероприятие на Twitch без уверенности.
Изначально мероприятие должно было пройти на прошлой неделе, 4 числа, однако его отложили из-за беспорядков в США из-за полицейского произвола на фоне убийства Джорджа Флойда.
По материалам: gogetnews.info