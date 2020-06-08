Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

Алексей Вольцев

На Twitch появились баннеры презентации игр для PlayStation 5 с новой датой — 11 июня в 23:00 по Киеву.Пока Sony официально не подтвердила дату, но маловероятно, что она начала бы рекламировать мероприятие на Twitch без уверенности.Изначально мероприятие должно было пройти на прошлой неделе, 4 числа, однако его отложили из-за беспорядков в США из-за полицейского произвола на фоне убийства Джорджа Флойда.