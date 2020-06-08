Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Президент подписал закон о переносе туров туроператорами

Президент подписал закон о переносе туров туроператорами

В понедельник, 8 июня, президент РФ подписал закон, предусматривающий право правительства устанавливать особый порядок отмены, изменения или переноса туров, отложенных из-за пандемии. Рынок ожидает принятие соответствующей нормативно-правовой базы, которая позволит реализовать положения закона.

Напомним, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был принят Госдумой в трех чтениях в конце мая.

Проект претерпел изменения в процессе его принятия. В окончательной версии документа предусматривается возможность введения Правительством РФ права туроператоров на перенос сроков туров, воспользоваться которыми туристы не смогли из-за распространения коронавирусной инфекции.

В тексте законопроекта указано, что решения могут приниматься в 2020-21 гг. по договорам о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 г. включительно. Это включает в себя все туры по раннему бронированию летних направлений.

Принять решение о новом порядке исполнения, изменения и (или) расторжения договоров с туристами может только Правительство РФ.

Согласно тексту законопроекта, он вступает в силу со дня официального опубликования. Однако реализация положений закона, касающихся туристической отрасли, требует принятия дополнительной нормативно-правовой базы.

По данным «Вестника АТОР», правительство уже готовит «Положение об особенностях исполнения, изменения и (или) расторжения туроператорами договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно». Оно может быть принято уже в ближайшие дни.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Суд: У США нет новых данных о пуске ракеты, сбившей Boeing на Украине
Суд: У США нет новых данных о пуске ракеты, сбившей Boeing на Украине
Дмитрий Глушко рассказал об особенностях приема в колледжи и техникумы в этом году
Дмитрий Глушко рассказал об особенностях приема в колледжи и
В Глазовском пединституте стартует межпредметная олимпиада «Траектория»
В Глазовском пединституте стартует межпредметная олимпиада
Студенты Герценовского университета станут вожатыми онлайн-центра по организации детского летнего отдыха
Студенты Герценовского университета станут вожатыми онлайн-центра по
Полиция Миннеаполиса будет расформирована после убийства Джорджа Флойда
Полиция Миннеаполиса будет расформирована после убийства Джорджа
Forbes предрек России скорую победу над НАТО после вывода американских войск из ФРГ
Forbes предрек России скорую победу над НАТО после вывода
Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку
Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку
Pornhub посвятил порно протестам в США
Pornhub посвятил порно протестам в США
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье

Топ на сегодня

Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -
В Германии предложили создать аналог НАТО для здравоохранения
В Германии предложили создать аналог НАТО для здравоохранения
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
Открывший стрельбу из окна пьяный житель Москвы ранил полицейского
Открывший стрельбу из окна пьяный житель Москвы ранил полицейского

Еще по теме

Переносы туров и возвраты, справки и открытие границ: ответы юристов АТОР
Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство
Сроки бесплатной приватизации жилья продлены еще на год
В России улучшат защиту охотничьих ресурсов от болезней