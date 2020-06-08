Президент подписал закон о переносе туров туроператорами

Анастасия Иванова

В понедельник, 8 июня, президент РФ подписал закон, предусматривающий право правительства устанавливать особый порядок отмены, изменения или переноса туров, отложенных из-за пандемии. Рынок ожидает принятие соответствующей нормативно-правовой базы, которая позволит реализовать положения закона.

Напомним, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был принят Госдумой в трех чтениях в конце мая.

Проект претерпел изменения в процессе его принятия. В окончательной версии документа предусматривается возможность введения Правительством РФ права туроператоров на перенос сроков туров, воспользоваться которыми туристы не смогли из-за распространения коронавирусной инфекции.

В тексте законопроекта указано, что решения могут приниматься в 2020-21 гг. по договорам о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 г. включительно. Это включает в себя все туры по раннему бронированию летних направлений.

Принять решение о новом порядке исполнения, изменения и (или) расторжения договоров с туристами может только Правительство РФ.

Согласно тексту законопроекта, он вступает в силу со дня официального опубликования. Однако реализация положений закона, касающихся туристической отрасли, требует принятия дополнительной нормативно-правовой базы.

По данным «Вестника АТОР», правительство уже готовит «Положение об особенностях исполнения, изменения и (или) расторжения туроператорами договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно». Оно может быть принято уже в ближайшие дни.