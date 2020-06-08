При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей

Вадим Карасев

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Счетная палата нашла нарушения на сумму свыше 5,2 миллиарда рублей при проверках в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Среди нарушений в том числе недостатки при расходовании бюджета в 2019 году.

«Основные нарушения и недостатки выявлены в судебном департаменте и Московском городском суде — всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что большая доля недостатков связана с реализацией Федеральной адресной инвестпрограммой по развитию судебной системы России с 2013 по 2020 год. По этой программе судебный департамент исполняет полномочия госзаказчика.

«В частности, не обеспечен своевременный ввод 12 объектов капитального строительства по ФЦП, расходы по ним на 1 января 2020 года составили 4,2 миллиарда рублей. По 7 объектам не разработана и не утверждена проектная документация. Речь идет о строительстве зданий для размещения районных и городских судов в субъектах РФ», — уточняется в сообщении.

Также, по данным Счетной палаты, судебный департамент неэффективно распоряжался имуществом. Так, в прошлом году ведомство не учло, а также учло с нарушениями имущество балансовой стоимостью около 30 миллионов рублей. При этом часть нарушений в Мосгорсуде на сумму 4,8 миллиарда рублей была устранена в ходе проверки.