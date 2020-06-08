Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей

При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей

При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублейФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Счетная палата нашла нарушения на сумму свыше 5,2 миллиарда рублей при проверках в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Среди нарушений в том числе недостатки при расходовании бюджета в 2019 году.

«Основные нарушения и недостатки выявлены в судебном департаменте и Московском городском суде — всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что большая доля недостатков связана с реализацией Федеральной адресной инвестпрограммой по развитию судебной системы России с 2013 по 2020 год. По этой программе судебный департамент исполняет полномочия госзаказчика.

«В частности, не обеспечен своевременный ввод 12 объектов капитального строительства по ФЦП, расходы по ним на 1 января 2020 года составили 4,2 миллиарда рублей. По 7 объектам не разработана и не утверждена проектная документация. Речь идет о строительстве зданий для размещения районных и городских судов в субъектах РФ», — уточняется в сообщении.

Также, по данным Счетной палаты, судебный департамент неэффективно распоряжался имуществом. Так, в прошлом году ведомство не учло, а также учло с нарушениями имущество балансовой стоимостью около 30 миллионов рублей. При этом часть нарушений в Мосгорсуде на сумму 4,8 миллиарда рублей была устранена в ходе проверки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию
В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию
Forbes назвал самую опасную и самую безопасную в плане Covid-19 страны
Forbes назвал самую опасную и самую безопасную в плане Covid-19 страны
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
В Палестине выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В Палестине выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Парадоксы Луны: как женская покровительница влияет на мужчин
Парадоксы Луны: как женская покровительница влияет на мужчин
Зеленский подключил папу Римского к освобождению украинского неонациста в Италии
Зеленский подключил папу Римского к освобождению украинского
Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого
Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого
При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей
При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на
ГБР расследует около 5 тыс. дел по фактам полицейского произвола
ГБР расследует около 5 тыс. дел по фактам полицейского произвола
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Американцам пообещали реформу полиции после массовых протестов
Американцам пообещали реформу полиции после массовых протестов
Как правильно выбрать камень-талисман, чтобы достичь своих текущих целей
Как правильно выбрать камень-талисман, чтобы достичь своих текущих

Топ на сегодня

За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в США
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч

Еще по теме

СП сообщила, на что ФМС неэффективно потратила 6,4 миллиарда рублей
Счетная палата выявила нарушений на 884 миллиарда рублей
Счетная палата нашла нарушения в «Роскосмосе» на 760 млрд рублей
Сумма выявленных Счетной палатой нарушений выросла на 14%