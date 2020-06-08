Пригожин вступил в дискуссию с пользователями сети

Вадим Карасев

Иосиф ПригожинФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин вступил в дискуссию с пользователями сети в комментариях под одним из постов в Instagram.

Пригожин опубликовал видео, на котором, сидя в автомобиле, пошутил, что теперь ему придется «бомбить», поскольку «сейчас время такое». «Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать», — написала одна из пользовательниц. В ответ продюсер задал вопрос: «У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?».

Другая пользовательница посоветовала Пригожину пойти работать, а не просить денег. На это продюсер ответил, что уже работает, а денег просит не для себя.

Ранее Пригожин сказал, что артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. В ответ музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором призвал «людей Божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски из «Пятерочки».

Позднее Пригожин также заявил, что артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства обратно свои вложения.