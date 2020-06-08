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Прочитаны зачеркнутые строчки из переписки Марии-Антуанетты

Прочитаны зачеркнутые строчки из переписки Марии-Антуанетты

Национальный архив Франции сообщил о прочтении при помощи современных методов зачеркнутых строк из переписки французской королевы Марии-Антуанетты, которую она тайно вела, когда находилась в заключении во дворце Тюильри.

Корреспондентом королевы был шведский дворянин Ханс Аксель фон Ферзен, ее близкий друг и бывший любовник. С 1778 года фон Ферзен большую часть времени жил во Франции и был офицером, а потом и генералом французской армии. Он был близок к королевской семье, а когда Людовик XVI и Мария-Антуанетта оказались в заключении после революции, именно Ферзен организовал их побег из Парижа 20 июня 1791 года. План Ферзена не удалось реализовать, так как короля узнал почтмейстер в городе Варенн, опознав его по изображению на монете. Королевская чета была задержана и возвращена в Париж. Ферзен и далее пытался предпринять что-нибудь для спасения Марии-Антуанетты, но потерпел неудачу, и 16 октября 1793 года королева была казнена. После этого Ферзен жил в Бельгии, затем в Швеции, где стал риксмаршалом. В 1810 году он был убит толпой во время массовых беспорядков.

Значительная часть переписки фон Ферзена хранилась у его семьи. В 1878 году в Швеции внучатый племянник Ферзена издал около шестидесяти писем в книге «Граф Ферзен и французский двор». Национальный архив Франции обладает 25 письмами Марии-Антуанетты к Ферзену (пять из них написаны ее рукой, а остальные представляют собой копии, снятые Ферзеном или его секретарем) и 29 письмами Ферзена к королеве. Документы в хорошем состоянии, но в семи письмах королевы есть в общей сложности 53 зачеркнутых строчки, 55 зачеркнутых строк есть и в восьми письмах графа. Слова замазаны чернилами так тщательно, что прочитать их обычными методами невозможно. Предположительно, это сделал сам Ферзен.

В новом исследовании была предложена неинвазивная бесконтактная методика, позволяющая выявить скрытое содержимое. Возможным это стало благодаря тому, что, хотя чернила в письмах и чернила, которые использовались для зачеркивания, очень похожи, оригинальные чернила имели одно отличие: они содержали примесь меди. Поэтому разделить два сорта чернил визуально смогла рентгенофлуоресцентная спектроскопия.

Первая расшифрованная буква датируется 4 января 1792 года. В зачеркнутых строчках говорится: «Я завершу [это письмо], но не без упоминания, дорогой и нежный друг, [о том,] что я безумно тебя люблю и что никогда не будет мгновения, когда я не обожал бы тебя».

«Впервые мы можем прочитать письмо Ферзена, где употреблены недвусмысленные выражения о его чувствах к королеве, которые были тщательно скрыты, — говорится в заявлении руководителей проекта. — Мария-Антуанетта и Ферзен высказываются, используя терминологию любви, даже если большая часть содержания писем носит политический характер». В дальнейшем исследователи намерены попытаться прочитать зачеркнутые строчки в оставшихся письмах.

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По материалам: polit.ru

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