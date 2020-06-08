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Продюсер «Брата 2» прокомментировал кадры протестов в США вместо титров

Продюсер «Брата 2» прокомментировал кадры протестов в США вместо титровКадр: фильм «Брат 2»

Кинопродюсер Сергей Сельянов прокомментировал замену Первым каналом финальных титров фильма «Брат 2» на видео с акций протестов в США. Его слова приводит «Газета.ру»

«Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают», — заявил продюсер.

По словам Сельянова, говоря об изменении изначального облика кинокартины, важно обращать внимание на то, насколько качественно это было реализовано. «"Брат­ 2" видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить», — сказал он.

Ранее Первый канал заменил титры в фильме Алексея Балабанова на кадры беспорядков в США под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус». Телеканал показал видео, в которых участники беспорядков в Соединенных Штатах громят витрины и переворачивают автомобили, а сотрудники полиции въезжают в толпу и избивают митингующих.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли 11 человек.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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