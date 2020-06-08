Проект развития атомной энергетики внесут в правительство до 1 июля

Влада Некрасова

Проект программы по развитию атомной энергетики по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина будет доработан и внесен в правительство до 1 июля, сообщает пресс-служба кабмина.

Сообщается, что 8 июня Мишустин провел совещание по обсуждению проекта комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии", которая рассчитана на период до 2024 года.

"Она дополняет национальные проекты, а также способствует достижению ряда национальных целей, о которых говорил президент. Это ускорение технологического развития и создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора", – приводятся слова Мишустина.

По его словам, программа направлена на решение ряда стратегических задач: прежде всего – на сохранение лидерства в сфере атомных технологий, а также на создание необходимого научно-технического задела для достижения самообеспеченности топливными ресурсами и снижения вредного воздействия на окружающую среду.