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Производство вологодского кружева возобновится к середине июня

Производство вологодского кружева возобновится к середине июня

После временных ограничений из-за коронавируса в Вологде к возобновлению стационарного производства готовится предприятие, где вручную делают знаменитое вологодское кружево, передаёт ОТР.

Производство в цехе было остановлено ещё в конце марта в связи с объявленной пандемией коронавируса. Два месяца все кружевницы фабрики работали удаленно: дома у каждой есть коклюшки, сколы, нитки.

Объём готовых льняных и кружевных изделий с начала эпидемии пришлось сократить в разы. Но коллектив фабрики удалось сохранить полностью, помогла переориентация производства: на кружевном предприятии стали шить маски, которые в начале эпидемии были в дефиците.

Теперь руководство постепенно возвращает кружевниц на предприятие. Полностью восстановить работу и кружевного, и швейного цехов планируется к середине июня. А первую выручку от продаж в розничном магазине здесь рассчитывают получить только в июле, когда в Вологду, после снятия всех ограничений, смогут приехать первые туристы.

С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и пропускной режим, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Также перестанет действовать график прогулок, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. 

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По материалам: pnp.ru

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