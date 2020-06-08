Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Просто о сложном: кто такой агендер и что их отличает от нас?

Просто о сложном: кто такой агендер и что их отличает от нас?

Мы так часто слышим разговоры о гендерном (не)равенстве и гендерных ролях, что уже порядком к этому привыкли. Мы даже почти смирились с тем, что гендер и пол – это разные вещи. Но стоит к привычному слову добавить всего лишь одну букву, как мы смущенно лезем в «гугл», теряясь в догадках, что же значит этот термин.


Итак. Кто же такие агендеры? Чем они живут и чем отличаются от других?

Кто такой агендер?

Агендер – человек, который не идентифицирует себя с каким-либо гендером. Для сравнения – термин «цисгендер» обозначает человека, гендерная идентичность которого совпадает с биологическим полом.


Проще говоря, мужчина, рожденный мужчиной и вполне этим удовлетворенный, и женщина, рожденная женщиной и уверенно чувствующая себя в женском теле – цисгендерные личности.

Человек (с мужским или женским набором гениталий, гормонов и т.д.), который отказывается ассоциировать себя с женским или мужским полом – агендер.

Когда вы читаете статьи об агендерных людях, там наверняка будет упоминание о цисгендерах. Точнее о необходимости со стороны цисгендеров проявлять уважение и понимание к агендерам.

В чем заключается проявление уважения? Например в том, что вы не можете самолично решить, какие личные местоимения использовать, обращаясь к агендеру. Если говорить об англоязычной среде, то следует использовать местоимения «they» и «them» – они нейтральны.

Перед вами – список из шести вещей, которые вам необходимо знать об агендерах для того, чтобы попытаться понять, чем живут эти люди и что они чувствуют.

6 признаков агендера


Их устраивает тело, в котором они живут

Некоторые люди уверены, будто агендер – это всегда человек, которому не комфортно жить в собственном теле. Будто бы они не могут принять свой биологический пол и испытывают из-за этого мучительные страдания.

Да, такое действительно случается. Но далеко не всегда.

Агендеры могут вполне себе наслаждаться жизнью в собственном теле и даже не помышлять об операциях по смене пола. Они просто не хотят загонять себя в рамки «мужественности» и/или «женственности». Иными словами, ты не обязан соответствовать общепринятым представлениям о том, как должен выглядеть человек твоего биологического пола, чтобы быть счастливым.


Асексуальность?

Как уже было сказано выше, агендерность – это про гендерную самоидентификацию. Не про биологический пол и не про сексуальную ориентацию.

Асексуальность – напротив, термин, характеризующий полное отсутствие сексуального влечения к какому-либо гендеру.

Не стоит думать, будто агендеры не испытывают сексуального влечения или интереса к романтическим отношениям. Есть ли среди агендеров асексуалы? Разумеется. Как и среди цисгендеров, например.


Как к тебе обращаться?

Вы можете подумать, что агендеры вообще не используют «мужские» или «женские» местоимения, предпочитая исключительно нейтральные варианты.

Совсем нет.

Агендеры могут использовать любые личные местоимения, в том числе и «он», «она», «ее», «его» и т.д.

Если вы не уверены, как стоит обращаться к человеку, обратите внимание на то, как к нему обращаются близкие люди. Или же спросите напрямую, но максимально мягко и корректно, в частном порядке. Если вы допустили ошибку, лучшее, что вы можете сделать – извиниться и двигаться дальше.


Андрогинность?

Агендеры вполне себе могут «играть» с полом, выбирая одежду, прическу и другие элементы образа. Собственно, так делают и цисгендеры, разве нет?

Они отказываются причислять себя к тому или иному гендеру, но порой им может захотеться выглядеть чуть женственнее или мужественнее чем обычно. Или же совместить в своем образе все сразу – просто по настроению.

Внешний облик для агендера – это свобода выбора и игра. А также возможность почувствовать себя комфортно в собственном теле, не оглядываясь на общепринятые представления о гендере.


Гендерфлюид?

Разберем еще один термин. Гендерфлюид – человек, который чувствует себя то мужчиной, то женщиной. Его гендер, как видно из названия, может перетекать из одной формы в другую. Мужчина, женщина, трансгендер, мультигендер и так далее – это все про гендерфлюидов.

Руби Роуз (звезда сериала «Оранжевый – хит сезона») в своем интервью журналу Elle сказала следующее: «Я не парень. Женщиной я себя не чувствую, хотя рождена ею. Я нахожусь где-то в середине. Я представляю себе это так, что я беру лучшее от каждого из полов».

Гендерфлюид и агендер – это две различные идентификации. Хотя оба термина входят в группу небинарных идентичностей.

Небинарные люди – все, кто не причисляют себе исключительно к мужскому или женскому полу.

Руби Роуз


Они просто запутались?

Квиры (собирательный термин для гендерных и сексуальных меньшинств, переводится как «странный»), трансгендеры и прочие люди, выбивающиеся из рядов гетеросексуалов и цисгендеров, за свою жизнь успевают наслушаться всякого. Их часто не воспринимают всерьез, убеждая их, что они просто «запутались» и «это все пройдет».

Вам может казаться, что «все эти ненормальные» пытаются таким образом выделиться из толпы. А кто-то и вовсе подумает, что все это выдумки и непонятно зачем этим сложным терминам была посвящена целая статья.

«Я никогда таких фриков не видел, где вы их только берете?»

Дело в том, что представители данного сообщества (ЛГБТ+) испытывают определенное давление со стороны общества, поэтому зачастую не заявляют о себе.

Ошибочно также полагать, будто это все «какая-то новая мода». Такие люди существовали всегда, на протяжении всей многовековой истории человечества. Во многих культурах существовали термины, описывающие таких людей.

Другое, весьма распространенное заблуждение заключается в том, что вражда и преследования «вылечат» таких людей и избавят их от желания «следовать моде». На деле же, лучшее, что вы можете сделать – попытаться понять человека, который живет не так, как вы. В этом и заключается толерантность – тебе не обязательно со мной соглашаться, просто попробуй понять меня и не пытайся переубедить.

# Интересное
По материалам: intrigue

Последние новости

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Маас посетит Израиль и Иорданию
Маас посетит Израиль и Иорданию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием: "Примерно половину этого времени мы были рядом"
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием:
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после расставания
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Топ на сегодня

Исчезновение Бари Алибасова объяснили
Исчезновение Бари Алибасова объяснили
В Нью-Йорке отменили комендантский час
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит

Еще по теме

Что такое гендер и в чем его отличие от пола
Замечательное дополнение к БДСМ-игре: о личных гендерных качествах
Беременный житель Финляндии скоро станет "мамой"
В шведской школе построят раздевалку для трансгендеров