Просто о сложном: кто такой агендер и что их отличает от нас?

Влада Некрасова

Мы так часто слышим разговоры о гендерном (не)равенстве и гендерных ролях, что уже порядком к этому привыкли. Мы даже почти смирились с тем, что гендер и пол – это разные вещи. Но стоит к привычному слову добавить всего лишь одну букву, как мы смущенно лезем в «гугл», теряясь в догадках, что же значит этот термин.

Итак. Кто же такие агендеры? Чем они живут и чем отличаются от других?

Кто такой агендер?

Агендер – человек, который не идентифицирует себя с каким-либо гендером. Для сравнения – термин «цисгендер» обозначает человека, гендерная идентичность которого совпадает с биологическим полом.

Проще говоря, мужчина, рожденный мужчиной и вполне этим удовлетворенный, и женщина, рожденная женщиной и уверенно чувствующая себя в женском теле – цисгендерные личности.

Человек (с мужским или женским набором гениталий, гормонов и т.д.), который отказывается ассоциировать себя с женским или мужским полом – агендер.

Когда вы читаете статьи об агендерных людях, там наверняка будет упоминание о цисгендерах. Точнее о необходимости со стороны цисгендеров проявлять уважение и понимание к агендерам.

В чем заключается проявление уважения? Например в том, что вы не можете самолично решить, какие личные местоимения использовать, обращаясь к агендеру. Если говорить об англоязычной среде, то следует использовать местоимения «they» и «them» – они нейтральны.

Перед вами – список из шести вещей, которые вам необходимо знать об агендерах для того, чтобы попытаться понять, чем живут эти люди и что они чувствуют.

6 признаков агендера

Их устраивает тело, в котором они живут

Некоторые люди уверены, будто агендер – это всегда человек, которому не комфортно жить в собственном теле. Будто бы они не могут принять свой биологический пол и испытывают из-за этого мучительные страдания.

Да, такое действительно случается. Но далеко не всегда.

Агендеры могут вполне себе наслаждаться жизнью в собственном теле и даже не помышлять об операциях по смене пола. Они просто не хотят загонять себя в рамки «мужественности» и/или «женственности». Иными словами, ты не обязан соответствовать общепринятым представлениям о том, как должен выглядеть человек твоего биологического пола, чтобы быть счастливым.

Асексуальность?

Как уже было сказано выше, агендерность – это про гендерную самоидентификацию. Не про биологический пол и не про сексуальную ориентацию.

Асексуальность – напротив, термин, характеризующий полное отсутствие сексуального влечения к какому-либо гендеру.

Не стоит думать, будто агендеры не испытывают сексуального влечения или интереса к романтическим отношениям. Есть ли среди агендеров асексуалы? Разумеется. Как и среди цисгендеров, например.

Как к тебе обращаться?

Вы можете подумать, что агендеры вообще не используют «мужские» или «женские» местоимения, предпочитая исключительно нейтральные варианты.

Совсем нет.

Агендеры могут использовать любые личные местоимения, в том числе и «он», «она», «ее», «его» и т.д.

Если вы не уверены, как стоит обращаться к человеку, обратите внимание на то, как к нему обращаются близкие люди. Или же спросите напрямую, но максимально мягко и корректно, в частном порядке. Если вы допустили ошибку, лучшее, что вы можете сделать – извиниться и двигаться дальше.

Андрогинность?

Агендеры вполне себе могут «играть» с полом, выбирая одежду, прическу и другие элементы образа. Собственно, так делают и цисгендеры, разве нет?

Они отказываются причислять себя к тому или иному гендеру, но порой им может захотеться выглядеть чуть женственнее или мужественнее чем обычно. Или же совместить в своем образе все сразу – просто по настроению.

Внешний облик для агендера – это свобода выбора и игра. А также возможность почувствовать себя комфортно в собственном теле, не оглядываясь на общепринятые представления о гендере.

Гендерфлюид?

Разберем еще один термин. Гендерфлюид – человек, который чувствует себя то мужчиной, то женщиной. Его гендер, как видно из названия, может перетекать из одной формы в другую. Мужчина, женщина, трансгендер, мультигендер и так далее – это все про гендерфлюидов.

Руби Роуз (звезда сериала «Оранжевый – хит сезона») в своем интервью журналу Elle сказала следующее: «Я не парень. Женщиной я себя не чувствую, хотя рождена ею. Я нахожусь где-то в середине. Я представляю себе это так, что я беру лучшее от каждого из полов».

Гендерфлюид и агендер – это две различные идентификации. Хотя оба термина входят в группу небинарных идентичностей.

Небинарные люди – все, кто не причисляют себе исключительно к мужскому или женскому полу.

Руби Роуз

Они просто запутались?

Квиры (собирательный термин для гендерных и сексуальных меньшинств, переводится как «странный»), трансгендеры и прочие люди, выбивающиеся из рядов гетеросексуалов и цисгендеров, за свою жизнь успевают наслушаться всякого. Их часто не воспринимают всерьез, убеждая их, что они просто «запутались» и «это все пройдет».

Вам может казаться, что «все эти ненормальные» пытаются таким образом выделиться из толпы. А кто-то и вовсе подумает, что все это выдумки и непонятно зачем этим сложным терминам была посвящена целая статья.

«Я никогда таких фриков не видел, где вы их только берете?»

Дело в том, что представители данного сообщества (ЛГБТ+) испытывают определенное давление со стороны общества, поэтому зачастую не заявляют о себе.

Ошибочно также полагать, будто это все «какая-то новая мода». Такие люди существовали всегда, на протяжении всей многовековой истории человечества. Во многих культурах существовали термины, описывающие таких людей.

Другое, весьма распространенное заблуждение заключается в том, что вражда и преследования «вылечат» таких людей и избавят их от желания «следовать моде». На деле же, лучшее, что вы можете сделать – попытаться понять человека, который живет не так, как вы. В этом и заключается толерантность – тебе не обязательно со мной соглашаться, просто попробуй понять меня и не пытайся переубедить.