Путин наградил посла России в Туркмении орденом Почета

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин наградил посла России в Туркменистане Александра Блохина орденом Почета, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю государственную службу наградить орденом Почета Блохина Александра Викторовича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Туркменистане", - говорится в указе.

Блохин был назначен послом в Туркменистане указом президента в 2011 году.