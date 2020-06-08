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Путин наградил посла России в Туркмении орденом Почета

Путин наградил посла России в Туркмении орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил посла России в Туркменистане Александра Блохина орденом Почета, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю государственную службу наградить орденом Почета Блохина Александра Викторовича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Туркменистане", - говорится в указе.

Блохин был назначен послом в Туркменистане указом президента в 2011 году.

# Политика
По материалам: ria.ru

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