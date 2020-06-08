Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин присвоил высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Марии Захаровой, которая занимает пост официального представителя МИД РФ. Соответствующий президентский указ размещен сегодня, 8 июня, на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, этот высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен также директору генерального секретариата МИД РФ Сергею Бутину, послу по особым поручениям российского дипведомства Сергею Губареву, а также послам РФ в Монголии Искандеру Азизову, на Кубе — Андрею Гуськову, в Йемене — Владимиру Дедушкину, в Бангладеш — Александру Игнатову, в ОАЭ — Сергею Кузнецову и в Шри-Ланке — Юрию Материю.

ИА Newstes напоминает, в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди награжденных была официальный представитель МИД Мария Захарова, которая удостоена ордена Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.