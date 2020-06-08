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Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот

Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот
Надо действовать, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди, заявил президент России Владимир Путин.

Президент рассказал о новых дополнительных мерах поддержки. Он отметил, что по его поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс, этот документ подписан. Президент рассказал, что предусматривает документ.

"Первое. От налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников. Граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей, то есть положенные выплаты человек получит в полном объеме без налоговых удержаний", - сказал Путин в ходе встречи с социальными работниками госучреждений и коммерческих организаций, которая прошла в режиме видеосвязи.

Вторым пунктом он назвал то, что уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов, НКО-исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов (за исключением НДС) за второй квартал текущего года. Такая мера поддержки распространяется и на организации традиционных религий России, отметил глава государства.

# Россия
По материалам: ria.ru

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