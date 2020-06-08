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Путин создает в России новый военный округ

Путин создает в России новый военный округ

Владимиром Путиным был подписан указ о присвоении Северному флоту статуса отдельной военно-административной единицы с 1 января 2021 года.

В новом указе президента РФ сказано, что с 1 января 2021 года Северный флот будет расцениваться, как самостоятельная военно-административная единица.  Он будет располагаться по административным границам Республики Коми, Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа.
Как сообщает РИА НОВОСТИ, подписание данного указа преследует главную задачу — укрепить и защитить северные границы России, а так же решить стратегические задачи в Арктическом направлении. Таким образом Северный флот станет пятым по счету военным округом. На данный момент в России насчитывается четыре военно-административных единицы –Центральный, Восточный, Южный и Западный округа.

Напомним, что раннее с 2010 года Северный флот входил в состав Западного военного округа.

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По материалам: u-f.ru

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