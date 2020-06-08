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Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп невест — у женихов нет средств из-за последствий коронавируса

Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп невест — у женихов нет средств из-за последствий коронавируса

Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по мировой экономике, и теперь в разных странах работают над антикризисными пакетами мер и адресной помощью населению. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил, пожалуй, самые оригинальные выплаты — поддержать он решил не студентов или бизнесменов, а... женихов!

Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест для женихов, у которых нет средств из-за последствий карантина. Об этом сообщили в РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман республики. Семьи нуждающихся женихов получат по 50 тысяч рублей.


Рамзан Кадыров

Деньги можно будет потратить на обряд бракосочетания по мусульманским канонам. Обряд предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег — урду, которую определяет духовенство. Деньги затем передаются в дар невесте. Средства на выплаты будут выделены из фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.

Однако из-за коронавируса исполнение традиционных обрядов в республике пока ограничено. Так, за невестой могут ехать только две машины, а среди гостей торжества могут быть только близкие родственники. Временный запрет на бракосочетания по исламским канонам в Чечне был снят 25 мая.

Напомним, что с начала вспышки COVID-19 в Чечне зарегистрировали 1 365 случаев заболевания. 15 заразившихся коронавирусом человек умерли, 993 — выздоровели. Ранее в прессе также появлялись сообщения, что вирусом заразился и сам Кадыров, но он опроверг эту информацию.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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