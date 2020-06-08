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Раскрыта польза карантинных мер при борьбе с коронавирусом

Раскрыта польза карантинных мер при борьбе с коронавирусомФото: Alberto Pezzali / AP

Введенные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом жесткие ограничения позволили уберечь от заражения десятки миллионов людей по всему миру. Такую пользу карантинных мер раскрыли специалисты Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли, внимание на их исследования обратило The Washington Post.

Как установили американские исследователи, введение режима самоизоляции, закрытие границ, приостановка работы учебных заведений и другие ограничительные меры помогли избежать примерно 530 миллионов случаев инфицирования в США, Китае, Франции, Италии, Иране и Южной Корее. В частности, в США благодаря карантину не заразились около 60 миллионов человек, а в Китае — около 285 миллионов человек.

По данным британских эпидемиологов, карантинные меры спасли жизни более чем 3,1 миллиона человек в 11 странах Европы, в том числе 500 тысяч человек в Великобритании. При этом уровень заболеваемости в среднем снизился на 82 процента.

В то же время ученые отметили, что в данный момент говорить о победе над коронавирусом слишком рано. «Это только начало эпидемии: мы очень далеки от формирования коллективного иммунитета», — заявил автор исследования из Имперского колледжа Лондона Самир Бхатт (Samir Bhatt). По его словам, если все ограничительные меры будут отменены, страны рискуют столкнуться со второй волной инфекции.

Ранее в июне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе. По его словам, пока улучшение ситуации наблюдается только в Европе. При этом специалист призвал все страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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