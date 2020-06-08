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РБК: Росавиация предложит возобновить международные полеты с 15 июля

РБК: Росавиация предложит возобновить международные полеты с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о возобновлении международных рейсов с 15 июля, пишет РБК со ссылкой на источник.

Отмечается, что сначала Россия может разрешить полеты в 15 стран. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Прекращение авиасообщения

В конце марта российские власти приостановили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляли вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Позже уменьшилось число вывозных рейсов, было установлено ограничение на количество прилетающих пассажиров.

# Россия
По материалам: ria.ru

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