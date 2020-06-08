Режим карантина для иностранцев будет стоить Великобритании 812 млн долларов в неделю

Влада Некрасова

С 8 июня Великобритания вводит карантин для туристов: обязанность всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции. Британские эксперты и турбизнес считают, что мера эта запоздалая и может дорого обойтись туристическому сектору и экономике страны в целом.

ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ С 8 ИЮНЯ

Все прибывающие в Великобританию с 8 июня туристы должны будут заполнить специальную анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции. При отказе человека можно будет поместить на карантин принудительно. Медработники будут проводить выборочные проверки по указанным в анкетах адресам, а нарушителей режима будут ждать крупные штрафы - 1 тыс. фунтов стерлингов (около 1 250 долларов США).

Правило о карантине не будет распространяться на граждан самой Великоброитании, Ирландии, Нормандских островов и острова Мэн. Исключения также будут сделаны для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, и водителей грузовиков, доставляющих с континента товары в Великобританию, медработников и официальных делегаций.

УБИЙСТВО ЛЕТНЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА

Бывший министр авиации в консервативном правительстве, Тереза Вилльерс, считает, что точечный карантин мог быть введен еще на ранней стадии развития пандемии. Но в январе-марте 2020 г. в Великобританию прилетели 18 млн авиапассажиров со всего мира – без всяких проверок и тестов. Доктор Стивен Фройдманн, председатель Института Путешествий и Туризма добавляет: «Это все равно, что закрывать дверь конюшни уже после того, как лошадь «понесло». Все другие затронутые пандемией страны делали подобное в марте».

Представители британского турбизнеса говорят, что текущий план правительства пускать в Великобританию иностранцев только на условиях двухнедельного карантина «разрушит экономику страны». По их мнению правило о карантине на 90% сократит въездной туризм в Великобританию в летнем сезоне.

Правило о 14-дневном карантине всех прибывающих в Великобританию из-за рубежа будет стоить экономике страны 650 млн фунтов стерлингов (812,5 млн долларов США) в неделю, подсчитали британские эксперты.

Сейчас туризм в Великобритании – это около 10% ВВП страны. Он обеспечивает множество рабочих мест в отелях, ресторанах, кафе, магазинах и пр. Карантин фактически «убъет» летний туристический сезон: в обычные годы иностранные туристы летом приносили Великобритании 9 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, правило о карантине уничтожит десятки тысяч рабочих мест, связанных с въездным туризмом, пишет Daily Mail со ссылкой на оценку глав туристических компаний и ассоциаций.

ТУРИСТЫ УЖЕ АННУЛИРУЮТ БРОНИРОВАНИЯ ВПЛОТЬ ДО ОКТЯБРЯ

На фоне новостей о возможном введении 14-дневного карантина для въезжающих в Великобританию зарубежные туристы уже начали отменять свои туры в эту страну с глубиной вплоть до октября 2020 г. Многие из них сейчас рассматривают для своего отдыха страны с более мягкими правилами приема туристов, резюмируют эксперты.

Определенную надежду турбизнесу Великобритании теперь дает только положение о том, что правило о карантине будет пересматриваться каждые три недели. «Если эпидемиологи и правительство не будут продлевать его слишком долго, часть сезона, возможно, удастся спасти, но потери будут огромными», - считают в британском турбизнесе.